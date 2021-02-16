Появились подробности смертельного ДТП на дороге Санкт-Петербург - Мурманск, в котором погибла семья из четыре человек

Водитель и пассажиры погибли на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Фото: vk.com/gibddkareliya

16 февраля в начале девятого утра в Медвежьегорском районе Республики Карелия на 632 километре федеральной автодороги «Кола» произошло смертельное ДТП: столкнулся лесовоз и легковой автомобиль Hyundai Getz. Авария случилась в 13 километрах от медвежьегорской развязки при движении в сторону Мурманска.

За рулем находилась женщина 38 лет. Так же в машине были мужчина и двое детей: 8-летняя девочка и 5-летний мальчик. Во время ДТП дети находились на заднем сидении и были пристегнуты.

- Автомобиль «закусил» обочину и его вынесло на встречную полосу, где он и столкнулся с лесовозом. Водитель и пассажиры погибли на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. По факту гибели людей будет возбуждено уголовное дело, в котором будет установлен факт соблюдения или нарушения скоростного режима, – пояснили редакции «КП» в УГИБДД Республики Карелии.

Как предположили в СМИ, семья из Санкт- Петербурга ехала отдыхать в Мурманскую область на горнолыжный курорт, так как в машине было много вещей, в том числе горнолыжная экипировка и сноуборд.

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