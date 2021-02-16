Серьезное ДТП в Мурманске: столкнулись Subaru и Chevrolet, пострадал один человек

Авария случилась 15 февраля. Фото: vk.com/murmansk_dtp

15 февраля в центре Мурманска произошла серьезная авария. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- В 11.55 в районе дома №18 по проспекту Ленина (перекресток Ленина - Марата) водитель автомобиля Subaru двигался в сторону центра, и при совершении поворота налево по зеленому сигналу светофора на улице Марата не предоставил преимущества в движении автомобилю Chevrolet, двигающемуся во встречном направлении. В ДТП пострадал пассажир автомобиля Subaru, который был доставлен в медицинское учреждение города для оказания помощи, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.

Напомним: семья из Санкт-Петербурга ехала в Мурманскую область отдыхать и погибла в Карелии в ДТП. Четыре человека, в том числе двое детей, скончались на месте.

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