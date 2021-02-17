Коронавирус унес жизни 7 жителей Заполярья. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 февраля 2021 года составило 899 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от новой коронавирусной инфекции умерли еще семь жителей Заполярья. Напомним: последний раз столь большое число летальных исходов наблюдалось в регионе 29 января.

Всего в Заполярье COVID-19 с начала пандемии, а именно с марта 2020 года, заболели 45650 человек, 137 из них узнали о положительном диагнозе за последние сутки. Больше всего инфицированных в Мурманске (+63, всего 22514), Североморске (+8, всего 4242) и Кандалакшском районе (+22, всего 3146).

43360 человек уже смогли победить ковид, а 1391 пациент еще находится на лечении.

Напомним: для пожилых северян старше 65 лет самоизоляция продлена до 4 марта.

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