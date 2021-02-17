Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 февраля 2021 года: продлевается самоизоляция для старшего поколения

Работающим пенсионерам продлят сроки оплаты больничных листов до 4 марта. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45513 заболевших COVID-19, 43205 человек выздоровели и 892 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22451 человек, 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 142 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 4234), Кандалакшском районе (+14, всего 3124), Печенгском районе (+4, всего 2474), Мончегорске (+15, всего 2991), Кольском районе (+16, всего 1689), Оленегорске (+11, всего 2281), Ловозерском районе (+1, всего 665), Терском районе (+4, всего 328), Кировске (+4, всего 646).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22451 случай

Североморск - 4234 случая

Кандалакшский район – 3124 случая

Мончегорск – 2991 случай

Печенгский район - 2474 случая

Белокаменка - 2372 случая

Оленегорск – 2281 случай

Кольский район - 1689 случаев

Апатиты – 1370 случаев

Ковдорский район - 747 случаев

Ловозерский район - 665 случаев

Кировск – 646 случаев

Терский район – 328 случаев

ЗАТО Видяево - 105 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 22451

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 328

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3124

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1370 и 646 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1689 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляция 65+

Как сообщает опештаб, для старшего поколения вновь продлена самоизоляция. В Мурманской области для граждан 65+ она сохраняется до 4 марта включительно. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 4 марта. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно. Постановление будет опубликовано.

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