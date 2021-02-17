Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 17 февраля 2021 года: продлевается самоизоляция для старшего поколения

Работающим пенсионерам продлят сроки оплаты больничных листов до 4 марта.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 17 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45513 заболевших COVID-19, 43205 человек выздоровели и 892 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22451 человек, 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 142 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 4234), Кандалакшском районе (+14, всего 3124), Печенгском районе (+4, всего 2474), Мончегорске (+15, всего 2991), Кольском районе (+16, всего 1689), Оленегорске (+11, всего 2281), Ловозерском районе (+1, всего 665), Терском районе (+4, всего 328), Кировске (+4, всего 646).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 22451 случай
Североморск - 4234 случая
Кандалакшский район – 3124 случая
Мончегорск – 2991 случай
Печенгский район - 2474 случая
Белокаменка - 2372 случая
Оленегорск – 2281 случай
Кольский район - 1689 случаев
Апатиты – 1370 случаев
Ковдорский район - 747 случаев
Ловозерский район - 665 случаев
Кировск – 646 случаев
Терский район – 328 случаев
ЗАТО Видяево - 105 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 22451
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 328
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 3124
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1370 и 646 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1689 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляция 65+
Как сообщает опештаб, для старшего поколения вновь продлена самоизоляция. В Мурманской области для граждан 65+ она сохраняется до 4 марта включительно. В отношении работающих пенсионеров принято решение о продлении сроков оплаты больничных листов также до 4 марта. Речь идет о гражданах возраста 65+, которые работают, не перешли на дистанционный формат и не находятся в отпуске. Листки нетрудоспособности будут выдавать на основе данных, направленных работодателями в Фонд социального страхования, дополнительные сведения или документы предоставлять не нужно. Постановление будет опубликовано.
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