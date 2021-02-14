Жительница Мурманска пожаловалась на стаю агрессивных собак

Девушка обратилась с заявкой в "051". Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В 2021 году на отлов бездомных животных направят больше сил и денег. В частности, искать бюджетные деньги будут на развитие приютов.

Проблема бродячих собак существует много лет и остроты своей не теряет. Так, в этом году в центре внимания - Кандалакша. Хотя и в других муниципалитетах есть угроза. Так, жительница Мурманска пожаловалась на стаю на улице Куйбышева. Северянка столкнулась с ней у домов №№ 1, 1А, 2А.

- Стая из 7 собак, одна очень агрессивная. Будьте осторожны! Огромное спасибо девушке, не растерялась и закидала снежками собаку, которая напала на меня. Собаки агрессивны ко всем, девушка, которая помогла мне сегодня рассказала, что это проблема для местных. Обошлось без укусов. Оформила заявку в "051", надеюсь отловят, каждый день идти на работу и ждать укуса не хочется, - рассказала в группе "Мурманск" Полина Хомякова.

Напомним: отлов одной собаки стоит 7760 рублей.

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