В 2020 году в Мурманской области погибли на железной дороге три человека

Три человека погибли в 2020 году на железной дороге в Мурманской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мурманская область вдоль расчерчена железной дорогой, в редком населенном пункте нет ее. И это заставляет северян быть особенно осторожными, причем речь идет как о водителях, так и пешеходах. Увы, не все понимают, что линия движения поездов - опасный участок. И машинист не остановит многотонный состав за минуты.

- В 2020 году в зоне движения поездов в Мурманской области 7 человек получили травмы, в том числе трое погибли. Несчастные случаи произошли на станциях Мурманск, Кандалакша, Полярные Зори, Тайбола, Хибины. В 2019 году произошло 6 случаев травмирования, из них 4 со смертельным исходом. Среди причин получения травм, основной остается хождение по железнодорожным путям в неположенных местах, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Также северяне, речь идет в первую очередь о подростках, любят залезать на грузовые вагоны и не учитывают, что от соприкосновения с контактной сетью получают мощный удар током и сильнейшие ожоги. Так, в ноябре прошлого года 17-летний подросток решил покататься на товарняке, но попал в реанимацию, где умер.

Несчастных случаев в 2020-м могло быть больше, но сотрудники Мурманского региона Октябрьской магистрали проводят профилактическую работу. Во время рейдов выявили 527 нарушителей.

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