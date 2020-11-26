В Кандалакше подросток получил разряд током, когда перелезал через вагон грузового поезда

Следователи проводят проверку. Фото: unsplash.com

Риск, конечно, дело благородное, но прежде чем что-то делать, нужно сто раз подумать. Так, утром 26 ноября произошло ЧП: 17-летний подросток попал в больницу после травмирования током на железнодорожных путях.

- По предварительным данным, молодой человек, перелезая через вагон грузового поезда на станции Кандалакша, получил разряд электрическим током. На данный момент несовершеннолетний доставлен в больницу и помещен в отделение реанимации, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. Сейчас опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента.

Напомним: минувшим летом в Кандалакше 16-летний подросток решил самовольно прокатиться на грузовом поезде, что тоже закончилось для него реанимацией.

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