В Кандалакше подросток прокатился на грузовом поезде и попал в реанимацию

6 Июль 2020 2020-07-06T11:03:23+03:00

Обстоятельства ЧП с подростком на железной дороге выясняют следователи. Фото: Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР

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Несмотря на все предостережения, желающие пошалить на железной дороге все же находятся. Так, в Кандалакше 16-летний подросток решил использовать грузовой поезд в качестве такси и едва не поплатился жизнью за это.

- Молодой человек самовольно покинул территорию детского учреждения в Кандалакше и отправился на встречу с друзьями. По дороге он заметил стоящий грузовой состав и решил доехать на нем, зацепившись за один из вагонов. После отправления состава, мальчик спрыгнул с вагона, но не удержал равновесие и упал, ударившись головой о щебеночную насыпь. С травмой головы его доставили в реанимацию местной больницы, - рассказывают в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве уже начали доследственную проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства случившегося, после чего будет принято процессуальное решение.

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