В Мурманской области с грузового поезда сняли трех зацеперов из Москвы и Удмуртии

Путешественники не смогли улизнуть от закона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое приятелей из Удмуртии придумали лайфхак, как повидать всю Россию, не тратя при этом на билеты ни копейки. Секрет прост - мужчины цеплялись за поезда и так катались в разные уголки нашей страны. Однако хитрых путешественников все же поймали правоохранители.

Так, в дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что в хвостовой части грузового поезда "Кандалакша – Мурманск" заметили зацеперов.

- Стражи правопорядка задержали трех правонарушителей. Ими оказались двое жителей Москвы 20 и 24 лет и 20-летний уроженец Удмуртской Республики. Все безработные. Установлено, что "любители быстрой езды" уже два года путешествуют по России на грузовых поездах. За это время они успели побывать в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в южной и центральной части России, - сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу.

В отношении изобретательных пассажиров составлены административные протоколы по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ "Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяного дебошира сняли с поезда «Мурманск – Москва». Житель Ленинградской области игнорировал замечания пассажиров и поездной бригады (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru