Пьяного дебошира сняли с поезда «Мурманск – Москва»

В отношении мужчин транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Фото: Антон ЗАБИРОВ

На станции Сегежа полицейским пришлось снять с поезда пьяного дебошира. 25-летний житель Ленинградской области во время поездки на поезде «Мурманск – Москва» вел себя неприлично, потому что был очень пьян: игнорировал все просьбы других пассажиров успокоиться и требования поездной бригады вести себя достойно.

Аналогичный случай произошел на станции Кемь. Там полицейским пришлось снять с поезда «Мурманск – Санкт-Петербург» пьяного 24-летнего жителя Сегежского района Республики Карелия. Мужчина, игнорируя требования проводника, матерился.

В отношении мужчин транспортные полицейские составили протоколы об административном правонарушении за «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Каждому из мужчин грозит до 15 суток административного ареста. Еще одному пьяному пассажиру отказали в посадке на поезд «Мурманск - Санкт-Петербург». 18-летнему жителю Кемского района пришлось ехать на другом поезде после того, как он протрезвел.

Кроме этого за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших из Карелии в Москву и северную столицу, выявлены жители Архангельской, Волгоградской, Липецкой, Мурманской и Свердловской областей, а также Республики Башкортостан и Карелия.

Стражами порядка все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 6.24 КРФоАП «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, помещениях и объектах».

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