В Мурманске житель аварийного дома отказывается переезжать в другую квартиру

Деревяшка уже давно признана аварийной, почти все жильцы съехали, но мужчина остался жить с дырявыми потолками, гнилым полом и другими проблемами. Фото: Администрация города Мурманска

Борьба ветерана тралового флота Александра Крупки за новое жилье длится не один год. В свое время он даже объявлял голодовку.

Александр Андреевич живет в доме №12 на улице Калинина. Деревяшка уже давно признана аварийной, почти все жильцы съехали, но мужчина остался жить с дырявыми потолками, гнилым полом и другими проблемами. На этой неделе с ним встретился глава администрации Мурманска Евгений Никора.

- Я еще раз убедился в том, что очень важно ускорить принятие порядка выплаты субсидий для компенсации выкупной стоимости по рыночной стоимости жилья в Мурманске. Нередко мы не можем предоставить своевременно квартиру. Прежде всего это связано с площадью помещения, потому что найти равноценное жилье на вторичном рынке города при крайне небольшом объеме строящегося жилья, практически невозможно. Люди имеют право отказываться от предлагаемого жилья, продолжать жить в аварийных домах и ждать то, что их будет устраивать. Именно поэтому принятие вышеуказанного порядка, который мы сейчас обсуждаем с правительством региона, будет является реальным, быстрым и действенным механизмом для ускорения расселения людей! - отметил по итогам встречи Евгений Никора.

Сейчас средняя рыночная стоимость квадратного метра в областном центре составляет 56-57 тысяч рублей. Один из вариантов - не покупать для переселяющихся из ветхих и аварийных домов квартиры, а выдавать им деньги. Но для этого надо поменять правила на бумаге.

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