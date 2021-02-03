«От волонтерства за уши не оттащишь»: Как проект ученицы мурманского лицея помогает бездомным животным

Юная мурманчанка занимается волонтерством уже три года. Фото: Правительство МО

В нашем мире сейчас много негатива, но он становится лучше, когда вершатся добрые дела. И ученица Мурманского академического лицея Полина Христинченко в свои 15 лет доказала, что делать добро по силам каждому из нас.

Недавно юная мурманчанка победила на всероссийском конкурсе «Доброволец России-2020» в номинации «Помощь животным», представив свой проект «Помоги младшему другу». На развитие инициативы она получила грант в 100 тысяч рублей.

Полезно и интересно детям

Волонтерством девушка занимается уже три года. Ее проект «Помоги младшему другу», направленный на помощь животным, дает возможность школьникам стать добровольцами: ребят знакомят с руководителями приютов и волонтерами городских групп помощи животным, вовлекают в акции по сбору кормов, проведение «добрых уроков» в школах и участие в разных мероприятиях.

В команде проекта 17 волонтеров, среди которых дети среднего и старшего школьного возраста и два педагога–координатора. В 2020 году, еще до пандемии, организаторы успели провести три очных мероприятия, а также создать три видеозанятия: «Правила эффективного пиара бездомных животных», «Профессия: кинолог», «Мастер-класс по созданию продукции для благотворительного мероприятия: ЭКО-шоппер».

Помимо этого прошли шесть акций по сбору необходимых материалов для бездомных животных, квест-игра «ХВОСТиКо», в которой изучаются разные стороны ответственного отношения к животным, квиз «Собачье сердце» - интеллектуальная игра на знание исторических и занимательных фактов из жизни собак и кошек - и несколько «Добрых уроков». Но на этом создатели проекта решили не останавливаться.

Новое достижение

Узнав, что проводится конкурс, Полина решила принять в нем участие. Ей предстояло успешно пройти три этапа - городской, областной и всероссийский. Юная северянка справилась с поставленными задачами, и проект «Помоги младшему другу» получил заслуженную победу.

Проект «Помоги лучшему другу» поддерживает приюты для животных. Фото: личный архив

- Из-за пандемии защита проводилась дистанционно, на платформе ZOOM. Между этапами нужно было выполнять различные задания: распространять

информацию о проекте, создавать видеоролики, проходить обучающие курсы, - поделилась с «КП» мурманчанка. – Хотелось, чтобы представление проекта прошло без лишнего волнения, но я все равно переживала, так как возникли технические неполадки. К счастью, жюри создало спокойную и располагающую обстановку, и я справилась. Конференция закончилась, и будто гора с плеч упала: я почувствовала неимоверное облегчение и гордость за проделанную всеми нами работу.

На сегодняшний день маленькому, но удаленькому проекту действительно есть чем гордиться. За минувший год удалось собрать 100 килограммов сухого корма для животных, 50 килограммов влажного корма, а также 45 литров наполнителя для кошачьих туалетов. Кроме того, привлечены к участию детские объединения из шести образовательных организаций Мурманска, и волонтеров становится все больше.

- Дети с удовольствием участвуют, подключаются к нашему делу. Причем все школьники - от мала до велика. Ребята помогают собирать корм для животных, ходят на благотворительные ярмарки, - отметила наша собеседница.

«Раньше я боялась собак»

Как нам рассказала Полина, в детстве животные, в особенности песики, не вызывали у нее доверия, скорее пугали. Но, поближе с ними пообщавшись, она поняла, что злыми они просто так не становятся.

- В детстве меня иногда кусали собаки, поэтому был страх. А потом мы стали брать четвероногих домой на передержку, и я поняла, что кусаются они не из вредности, а потому что о них не заботились. А потом мы и свою собачку завели, а также кошку и черепаху, которых я очень люблю. С вовлечением в волонтерство я уже и не представляю свою жизнь без животных, - поделилась девушка.

Юная мурманчанка, ученица 9-го класса, уже выбрала профессию. Правда, связана она будет не с хвостатыми.

- Моя будущая специальность не относится к животным, но тоже очень интересная – электроинженер. Окончу 10-й и 11-й классы и пойду в университет. Но все равно буду продолжать заниматься волонтерством. Уже так втянулась, что за уши не оттащишь, - с улыбкой отметила Полина Христинченко.

Помимо добровольческой деятельности, девушка с большим сердцем занимается в художественной школе, ходит на курсы игры на гитаре и помогает экологии – сдает макулатуру с пластиком на переработку и участвует в субботниках, очищая городскую территорию от мусора.

Свободного времени у Полины остается немного, но она не унывает, ведь главное для нее – помогать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкция центрального плавательного бассейна в Мурманске состоится не раньше 2022 года. Проект реконструкции бассейна еще в разработке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru