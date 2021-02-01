Реконструкция Центрального плавательного бассейна в Мурманске состоится не раньше 2022 года

О реконструкции бассейна задумались еще при предыдущем областном руководстве и поручили разработать проект. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На днях в соцсетях проскочила информация, что на сайте госзакупок размещен заказ на реконструкцию Центрального плавательного бассейна в Мурманске. Исследовав под лупой все лоты на этом сайте, редакция "КП" выяснила, что до реконструкции еще как… ну, например, до Аляски пешком. И решила выяснить подробности.

О реконструкции бассейна задумались еще при предыдущем областном руководстве и поручили разработать проект. Он сделан, но некоторые его части требуют дополнительной экспертизы, как минимум экологической, для чего и размещают госзаказы на сайте. А вот финансирование самой реконструкции на 2021 год не запланировано.

- Было проведено обследование плавательного бассейна, - пояснили "КП" в Учебно-спортивном центре, - и принято решение, что весь сезон 2021-2022 года мы еще отработаем. Как обычно, запланированы текущие ремонтные работы на летний период. Но, возможно, когда проект передадут на утверждение, будут внесены какие-то изменения в концепцию целиком. Пока мы ориентируемся на возможное начало работ в 2022-2023 году.

Нам все-таки удалось узнать из документации, что при реконструкции бассейна запланировано построить малую чашу бассейна, так называемый «лягушатник», который закрыли еще в далеком 1996 году, организовать доступную среду для всех малоподвижных групп населения, в том числе и возможность для них плавать. Мы закинули удочку о переходе между бассейном и Ледовым дворцом, но в учебном центре решили сохранить интригу и всех секретов не раскрыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область занимает второе место по количеству смертей от коронавируса среди всех регионов. На 100 тысяч населения у нас приходится 104 умерших (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru