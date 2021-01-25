Мурманская область занимает второе место по количеству смертей от коронавируса среди всех регионов

С осени число жертв опасной инфекции в регионе выросло в три раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгое время Мурманская область занимала третью строчку печального рейтинга смертности от коронавируса среди российских регионов. Однако это был не предел - сейчас Заполярье переместилось выше, и занимает уже второе место в этом топе. На 100 тысяч населения у нас приходится 104 умерших от COVID-19. Обгоняет нас только Санкт-Петербург (175 смертей).

С сентября 2020 года число жертв опасной инфекции в регионе выросло в три раза. И если к началу осени в регионе насчитывалось около 165 летальных исходов от ковида, то согласно последним данным оперативного штаба на 25 января 2021 года их уже 788. В последнее время наблюдалось по 7-8 смертей за сутки, но потихоньку этот показатель падает. Хотелось бы надеяться, что тенденция к снижению сохранится.

Тем не менее, как сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, в кольском крае стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

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