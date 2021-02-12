В Мурманской области по факту гибели ребенка в ДТП с участием трех машин возбудили уголовное дело

В данный момент не уточняется, кто может понести наказание. Фото: vk.com/murmansk_dtp

19 декабря у спуска рядом с постом ДПС под Кильдинстроем столкнулись сразу три машины - Peugeot, Land Rover, Volkswagen.

- 19 декабря в 8.45 в районе Зверосовхоза произошло столкновение трех машин. В результате ДТП женщину, водителя Peugeot, госпитализировали в медицинское учреждение Мурманска, находившийся в салоне ее автомобиля 10-летний мальчик погиб на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Позже в больнице умерла также женщина-водитель, ехавшая в одной машине с мальчиком.

По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД). В данный момент не уточняется, кто может понести наказание.

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