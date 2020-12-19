ДТП с участием трех машин у Зверосовхоза: погиб 10-летний мальчик, женщина-водитель в больнице

В столкновении трех машин погиб 10-летний мальчик. Фото: vk.com/murmansk_dtp

18 декабря смертельная авария произошла в Мончегорском районе: в кювет улетела фура, ее водитель не выжил.

А утром 19 декабря страшное ДТП произошло у спуска рядом с постом ДПС рядом с Кильдинстроем. Здесь столкнулись сразу три машины: Peugeot, Land Rover, Volkswagen.

- 19 декабря в 8.45 в районе Зверосовхоза произошло столкновение трех машин. В результате ДТП женщину-водителя Peugeot госпитализировали в медицинское учреждение Мурманска, находящийся в салоне ее автомобиля 10-летний мальчик погиб на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По предварительной информации, пострадавшая женщина-водитель выехала на полосу встречного движения.

- На видео, которое нам показали с другой машины видно, что она по непонятной причине ехала прямо на встречу! Может, плохо стало или еще что-то, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Соня Антонова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фуру водителя, который три дня жил на трассе под Мурманском вытащили из кювета. Юрий Финашутин отметил со своими спасителями День водителя [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru