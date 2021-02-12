Для Больничного городка в Мурманске разработали два варианта застройки

Реновация Больничного городка в Мурманске, о которой начали говорить в прошлом году, находится на стадии обсуждения концепции. Фото: Geonika. Агенство по развитию территорий

Реновация Больничного городка в Мурманске, о которой начали говорить в прошлом году, находится на стадии обсуждения концепции. План проекта уже вынесен на общественное обсуждение, а также два варианта архитектурно-градостроительной концепции представлены губернатору Мурманской области Андрею Чибису.

- Строить жилые дома предстоит в довольно стесненных условиях уже имеющейся застройки и сложного рельефа местности этого микрорайона. На данный момент прорабатывается два варианта архитектурно-градостроительной концепции «Больничного городка». Первый предусматривает возведение 6–12-этажных жилых домов, второй – 4–6-этажных в северном стиле, способствующем развитию локальных сообществ, – сообщил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Напомним: в Первомайском округе Мурманска строятся первые дома для переселения жильцов Больничного городка.

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