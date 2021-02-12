Серьезное ДТП под Североморском: Volkswagen лоб в лоб столкнулся с Renault, пострадал один человек

Все обстоятельства аварии уточняются. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

Утром по дороге во флотскую столицу произошла серьезная авария, в которой лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- По предварительной информации, 12 февраля в 10.40 на 27 километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Североморска, на участке дороги с поворотом выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Renault. В ДТП пострадал водитель последней иномарки, которого доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Все обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщил инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

Напомним: в Мурманске ищут очевидцев ДТП, в котором водитель Toyota Land Cruiser сбил пешехода. Автовладелец не явился к госавтоинспекторам после аварии.

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