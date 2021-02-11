В Мурманске после ДТП загорелась "ГАЗель", которую тушили "Спрайтом"

Авария произошла на Верхне-Ростинском шоссе. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

Каждый день на дорогах Мурманска происходят аварии. Оно и не удивительно, ведь погода автомобилистам не слишком благоволит, постоянно устраивая снегопады и гололедицу.

Так, днем 10 февраля на пересечении Верхне-Ростинского шоссе и улицы Домостроительной произошло ДТП, в котором вспыхнуло отечественное авто.

- На дороге занесло автомобиль Volkswagen, из-за чего он допустил столкновение с "ГАЗелью". Иномарка ударила отечественную машину в бак, "Газель" загорелась. Тушили "Спрайтом", - сообщили в паблике "ДТП 51 помощь на дорогах Мурманска".

Как уточнил "КП" инспектор отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко, в аварии никто не пострадал.

Напомним: жительница Мурманска обратилась за помощью к землякам после ДТП с тремя машинами. Виновница аварии просит помочь собрать почти 500 тысяч рублей на компенсацию пострадавшим по ее вине.

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