В Мурманской области подрядчикам рассказали про электрообогрев крыш

Тепло не даст образовываться наледи, которая потом может упасть на голову. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наледь и снег - серьезные проблемы зимы. Наглядно это показали две первые недели февраля, когда с крыш стали свисать царь-сосульки, а к борьбе с ними даже хотят привлекать спасателей, имеющих доступ к работам на высоте.

Но проблему можно предотвратить, если заранее продумать некоторые особенности капитального ремонта кровель, например, установить во время него электрообогрев крыш. Тепло не даст образовываться наледи, которая потом может упасть на голову.

Но делать электрообогрев надо с умом. Как именно - подрядчиках и инженерам рассказали на обучающем семинаре от Фонда капитального ремонта Мурманской области.

- В межсезонье из-за перепада температур на карнизах и в системе водостока образуется наледь, которая грозит оборвать элементы кровли. Но не это самое страшное – наледь вместе с элементами кровли может упасть на голову прохожему и привести к трагедии. Чтобы предотвратить эту проблему, можно при капитальном ремонте кровли установить систему электрообогрева, – сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

Электрообогрев сейчас есть далеко не во всех муниципалитетах. Так, пока что теплые крыши появились только в Кировске и Мурманске.

Напомним: губернатор Андрей Чибис дал срок три года на то, чтобы привести в порядок все проблемные кровли в регионе.

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