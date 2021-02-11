В ТОР "Столица Арктика" появятся новые резиденты

В первую в Арктической зоне территорию опережающего развития "Столица Арктика" планировалось привлечь четырех резидентов, а получилось пять. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В правительстве Мурманской области отмечают, что, несмотря на то, что 2020 год был для Мурманской области сложный, все-таки экономические показатели показывают, что в регионе отмечался рост. Так, в первую в Арктической зоне территорию опережающего развития "Столица Арктика" планировалось привлечь четырех резидентов, а получилось пять.

- Мурманская область за девять месяцев получила 116 миллиардов рублей инвестиций, это +12% процентов к итак неплохой базе. И это при том, что по стране отмечается падения уровня инвестиций - -4%. Таклй показатель в регионе позволяет нам оптимистично смотреть вперед. Мы даже в пандемию не останавливали наших работодателей, это позволило включить дополнительные доходы в бюджет, которые мы сейчас тратим на важнейшие направления: медицину, дороги, благоустройство и жилищное строительство, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также он сообщил, что в ближайшее время ТОР "Столица Арктики" пополнится новыми резидентами. Речь идет о порту "Лавна", проекте "Новый Мурманск", "Арктикминерал-ресурс" (компания выиграла разработку Африканского месторождения) и проекте рейдовой перевалки.

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