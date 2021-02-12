Андрей Чибис: "В Мурманской области востребованы специалисты горного дела, промышленного строительства и IT-сферы"

Андрей Чибис сообщил, какие профессии будут востребованы в Арктике. Фото: правительство Мурманской области

Россия уверенно взяла курс на Арктику. А где развитие экономики, так и вопрос с кадрами.

- В Арктики будут востребованы специалисты в области металлургии, горного дела, промышленного строительства, мореплавания, связанного с освоением Севморпути, работники береговой инфраструктуры. Также не хватает "айтишников". Чего греха таить, все проекты, которые мы отрабатываем, связаны с IT-специалистами в области цифровизации. В наших вузах мы стараемся активно расширять список получаемых профессий. Пока специалистов не хватает, а с учетом масштабов [проектов, реализуемых в области] никогда не хватит. Поэтому все больше людей будет приезжать и оставаться на Севере. Как это было в советские времена: приехали, полюбили этот край и остались - рассказал на пресс-конференции "Интерфакса" губернатор Андрей Чибис.

Напомним: ранее специалисты также рассчитали, какие профессии считаются перспективными в Арктике.

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