Работа на благо Арктики: какие специалисты больше всего нужны Мурманской области

Специалистам морских профессий не составит труда найти работу в Мурманске. Фото: Олег ФИЛОНОК

За развитием Арктики – будущее. Но чтобы она действительно процветала, нужны грамотные специалисты.

В Мурманской области к главным кузницам кадров - колледжам и университетам - сейчас приковано повышенное внимание со стороны властей. Молодежь уезжает из региона, а работников не хватает. Ситуацию стараются исправлять – открывают новые специальности, повышают зарплату, создают комфортные условия труда.

В приоритете ученые и рабочие

Так, в заполярной столице с недавнего времени идет создание центра арктических компетенций.

- В регион приходят крупные инвестпроекты, и компаниям нужны квалифицированные кадры: биохимики, геофизики, ученые. Одно из самых перспективных направлений - промышленное строительство, поэтому мы ввели в программы обучения эту специальность. Каждому новому проекту - на десятки или на сотни рабочих мест - нужны профессионалы своего дела, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Помимо естественно-научных работников нужны и квалифицированные рабочие на масштабную стройку в Белокаменку. Сейчас на площадке работают 15 тысяч человек, а мурманчан из них лишь каждый 15-й. Но в ближайшее время число северян, задействованных в таких масштабных проектах, должно радикально увеличиться.

Школьники часто идут учиться на сварщика или повара. Фото: правительство МО

О том, какие еще профессии наиболее востребованы в Арктической зоне, рассказали эксперты агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Они разработали интерактивную брошюру – «Навигатор востребованных профессий в Арктической зоне Российской Федерации 2021-2035», которая будет интересен всем, кто хочет жить и работать на Севере.

- Навигатор, в первую очередь, направлен на молодежь, проживающую в Арктике. Думаю, что он также будет крайне востребован и среди родителей детей, еще не определившихся со своей судьбой. Навигатор даст возможность сориентироваться и выстроить их жизненный путь исходя из потребностей российской Арктики в кадрах. Например, помочь направить своих детей учиться на актуальные и действительно нужные Арктике профессии. Мы планируем ежегодно актуализировать данный материал, - прокомментировал заместитель директора по делам Арктики АРЧК Иван Ефимов.

Кто нужен всегда

Так, согласно «путеводителю» по рынку труда, общерегиональными профессиями, которые востребованы на всех арктических территориях, в том числе и в Мурманской области, стали учитель, врач, медсестра, водитель автомобиля, повар, воспитатель, электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, бухгалтер и электромонтер.

Как рассказала «КП» заместитель директора по УВР Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Мария Шкредова, многие юные северяне действительно сейчас идут учиться на сварщика, а также на повара.

- В нашем учебном заведении - значительный поток поваров и пекарей, из-за чего большая конкуренция и высокий проходной балл. Многие мечтают открыть свое дело и делать выпечку на дому, например. А на сварщиков бывает три человека на одно место, - отметила специалист.

Слесарей в колледже пока что не готовят, зато есть похожая специальность – мастер по ремонту и обслуживанию сетей жилищно-коммунального хозяйства. Новым востребованным направлением с этого года также должно стать управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Это те люди, которые будут заниматься капремонтом, содержать жилой фонд.

Слесари нужны не меньше учителей. Фото: Василий Вахрин

Напомним, что в Мурманске с недавних пор можно учиться и на врача – в 2019 году в МАГУ открылась специальность «Лечебное дело». Новое направление подготовки врачей было создано из-за нехватки медицинских специалистов.

В ногу со временем

Научный прогресс на месте не стоит, и если говорить о новых профессиях, востребованных в Арктике, то их оказалось тоже немало.

Сюда входит судовой врач, специалист по ведению режима ветропарка, специалист по теплосбережению в условиях Арктики, метероэнергетик, специалист по навигации в условиях Арктики, оператор подземной самоходной зарядной машины и оператор беспилотных летательных аппаратов для разведки месторождений. Последнюю специальность как раз собираются открывать в Мурманском строительном колледже.

В ближайшие годы студентов начнут обучать профессии по управлению дронами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- С 2022 года студентов будут обучать профессии по управлению дронами и беспилотниками. Такие специалисты нужны будут геодезистам для исследования рельефа, - отметила Мария Шкредова.

Что касается конкретно Мурманской области, то тут навигатор выделяет те специальности, которые связаны с морем или добычей полезных ископаемых. Среди них – монтер пути, докер-механизатор, дробильщик, лаборант химического анализа, матрос, слесарь-судоремонтник и обработчик рыбы. Такие кадры в кольском крае точно не останутся без работы.

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