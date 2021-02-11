В Кильдинстрое задержали пять браконьеров с 600 килограммами краба

Предварительный ущерб оценивается в 4 281 664 рубля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району продолжают оперативную работу по выявлению незаконных краболовов. Тех, кто никак не может дождаться августа и официального разрешения на вылов камчатского краба.

Недавно на дороге в районе Кильдинстроя задержали пятерых участников "кработранспортировочной" группы. У них изъяли автомобиль Toyota Hiace, 595 комплектов конечностей камчатского краба общим весом 600 килограммов. Предварительный ущерб оценивается в 4 281 664 рубля.

- По результатам проведенных мероприятий возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. В качестве меры обеспечения на грузовой седельный тягач Mercedes-Benz Axor и полуприцеп Krone SD наложен арест, - сообщает пресс-служба Погрануправления.

Как и предыдущим браконьерам, этой группе любителей клешней и крабьего мяса грозит еще и уголовное дело по части 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турист, держи краба! В Заполярье с 2021 года разрешат любительский лов деликатеса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru