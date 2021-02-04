В Мурманске накрыли цех с камчатским крабом на 5 миллионов рублей

Тех, кто не дождался августа и не приобрел лицензию, ждет печальная судьба.

Норвегия активно жалуется на нашего краба, и призывает его вылавливать как можно больше – мол, сил больше нет терпеть этого самозванца. Но пока в Мурманской области разрешенный лов еще не стартовал, то сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району проводят мероприятия «направленные на пресечение противоправной деятельности в сфере незаконной добычи морских биологических ресурсов». И тех, кто не дождался августа и не приобрел лицензию, ждет печальная судьба.

Так, в январе попались сразу восемь человек вместе с организатором переработки камчатского краба. Бравые ребята оборудовали цех на складе в Мурманске. Их остановили сотрудники погрануправления в момент перегрузки краба из автомобиля в цех. Лишились браконьеры и автомобиля, к слову это был Jeep Grand Cherokee, и автомобильного прицепа, и 735 комплектов конечностей камчатского краба общим весом 870,68 килограмм.

- Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил 5 287 424 рубля, - сообщают в погрануправлении.

Несчастливым предпринимателям вменили правонарушения по части 2 статьи 8.17 КоАП, по которой их ждет штраф до 5,2 миллионов рублей, и рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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