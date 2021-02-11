На новогодние праздники Мурманскую области посетило более 40 тысяч туристов

В Мурманскую область на новогодние праздники 2020-2021 приехало почти 40 тысяч туристов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Минувшие новогодние праздники были особенные с точки зрения доступности развлечений. В условиях пандемии коронавируса многие мероприятия и действия были ограничены. Например, в Санкт-Петербурге не работали кафе, бары, в других регионах тоже принимали меры, чтобы люди меньше контактировали друг с другом в помещениях.

Мурманская область не стала исключением. Напомним, попасть в Кировск и Апатиты можно было только с местной пропиской, в другие популярные у туристов города - только тем, кто успел забронировать жилье до середины декабря.

Несмотря на это, Мурманская область стала меккой для путешественников.

- На эти новогодние праздники регион посетили 40 тысяч туристов, это на 9% больше, чем в 2020 году, когда о пандемии слышали только с экранов телевизоров. И это при том, что к нам не приезжали иностранные туристы, а прошлой зимой у нас было много гостей из Азии. Если посмотреть, сколько звезд посетили уголки Кольского полуострова, как они восторженно описывают свои путешествия... Это нас очень радует! - отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил руководителя Ростуризма Зарину Догузову за содействие в развитии туризма в Мурманской области.

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