На полуостровах Рыбачий и Средний хотят развивать глэмпинг

Глэмпинг в Мурманской области начнут развивать уже в 2021 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

О развитии туризма в Мурманской области говорят все чаще. Например, прорабатывается вопрос придорожного сервиса, создания новых особо охраняемых природных террритории.

Также стало известно, что в 2021 году на Кольском полуострове начнется создание первых глэмпингов. Это сравнительно новая форма организации туризма в России для тех, кто хочет отдыхать на природе, но при этом с удобствами.

- В рамках этого большого проекта мы рассматриваем, что будет задействована территория полуостровов Рыбачий и Средний. Это обеспечит сохранность уникальной природы, ведь важная задача – развивая туризм, привлекать ответственных профессиональных операторов, чтобы на них возложить ответственность за вверенные участки, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на пресс-конференции "Интерфакса".

Он уточнил, что правительство будет решать инфраструктурные вопросы, чтобы туристам было удобно добираться до глэмпингов.

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