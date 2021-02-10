Жительница Кировска сунула в карман 136 тысяч рублей, выделенные на грант

Теперь женщину ждет до шести лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор одной из организаций Кировска незаконно обогатилась за счет гранта. Известно, что 44-летняя северянка получила целевую субсидию, чтобы воплотить в жизнь бизнес-план по созданию туристической стоянки на автодороге Апатиты - Кировск. Однако проектом она заниматься не стала.

- Используя свое служебное положение, злоумышленница перечислила на личные банковские счета часть средств гранта и потратила их на личные нужды. Организации был причинен ущерб на сумму свыше 136 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении руководителя фирмы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения».

Сейчас уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу. Теперь женщину ждет до шести лет лишения свободы.

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