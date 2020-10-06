Бизнесмен из Карелии украл 100 тысяч рублей из банкомата на апатитском вокзале

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предприниматель из Карелии захотел легких денег и обокрал сломанный банкомат, расположенный в кассовом зале железнодорожного вокзала в Апатитах. Но долго награбленным деньгам радоваться ему не пришлось.

- Сотрудники линейного отдела полиции задержали 33-летнего мужчину. Выяснилось, что злоумышленник воспользовался некорректной работой банкомата. Выполнив десять незаконных банковских операций при помощи своей банковской карты, он похитил 101 тысячу рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Стражи порядка установили, что любителем легкой наживы является ранее судимый индивидуальный предприниматель из Республики Карелия, который находился в Мурманской области в командировке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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