Поликлинику в Мончегорске ждет капитальный ремонт

Модернизация первичного звена также затронет и многие другие муниципалитеты Мурманской области. Фото: Правительство МО

В конце прошлого года стало известно, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в Мурманской области выделили из федерального бюджета 668 миллионов рублей. Тогда точно не было известно, на что именно будут потрачены деньги. Но конкретика по муниципалитетам появляется.

Так, в Мончегорске до 2025 года планируют приобрести 11 единиц дополнительного оборудования (с 2023 по 2025 годы), заменить 26 единиц изношенного оборудования, начиная с этого года. В 2021-2022 годах запланирован капитальный ремонт поликлиники в самом Мончегорске на проспекте Металлургов, 35а, а в 2023 году строительство амбулатории в населенном пункте «27 километр» железной дороги Мончегорск – Оленья.

- Также постепенно будет производиться замена изношенного оборудования и автомобилей, у которых истекает срок эксплуатации, и приобретено 3 единицы нового автотранспорта, - сообщают в администрации Мончегорска.

Модернизация первичного звена также затронет и многие другие муниципалитеты Мурманской области.

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