Агентство развития Мончегорска в 2021 году привлечет для города около 100 миллионов рублей инвестиций

Планов много, но самое главное - центр модернизации города готов расширяться. Фото: Олег ФИЛОНОК

Хорошо, когда развитие города идет по разным направлениям, и еще лучше, если все эти нити – от туризма до экономики – завязаны в один узел. У администрации Мончегорска и «Норникеля» большие планы на преображение города металлургов, поэтому по инициативе градообразующей компании было создано Агентство развития Мончегорска, которое и станет тем координирующим узлом, где будут сосредоточены грамотные управленцы, креативные идеи, финансы и, самое главное, северяне, желающие родному краю только лучшего.

Самое первое Агентство развития по инициативе «Норникеля» появилось в Норильске. За три года работы там придумано немало интересных проектов, которые воплощаются в жизнь. Потом в Печенгском районе Мурманской области появилась организация с аналогичными задачами – центр социальных проектов «Вторая школа». Третье начинание – в Мончегорске.

- Этот проект мы давно хотели реализовать. Мы хотели дать возможность аккумулировать новые ресурсы, создать новые проекты, привлечь к их реализации мотивированных людей. Агентство развития Мончегорска появилось в сложный 2020 год, это был особенный вызов для нас. Но я уверена, что такой необычный старт дает ему новые возможности, - рассказала на презентации агентства старший вице-президент - руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью ПАО «ГМК «Норильский никель» Лариса Зелькова.

Самое первое Агентство развития по инициативе «Норникеля» появилось в Норильске. Фото: Пресс-служба КГМК

Инициативу компании в области поддержали на всех уровнях, ведь Мончегорск, несмотря на статус моногорода, имеет отличные перспективы для развития в других направлениях.

- Мончегорск играет для Мурманской области большую роль, причем не только для экономики. Работа правительства с «Норникелем» и КГМК в частности - это один из самых ярких и успешных примеров взаимодействия с компаниями, которые работают на территории Мурманской области, - отметила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Процесс отбора кандидатов в Агентство развития Мончегорска начался в апреле 2020 года, и сейчас команда нового центра модернизации города уже сформирована. Каждый участник прошел обучение на курсе «Точки роста», поучаствовал в стратегических сессиях, чтобы научиться работать согласно требованиям современности - например, мыслить глобально, а действовать локально.

- Мы будем работать по разным направлениям, основные – это туризм, бизнес и инвестиции, городская среда и социально-культурная сфера, - рассказала директор агентства Анна Федорова. – Также в наших планах создать мастер-план для Мончегорска. Обсуждать его мы будем уже в ближайшее время на стратегических сессиях, а также обязательно проведем опрос местных жителей, чтобы узнать, чего именно им не хватает.

В Агентство развития смогут прийти все, кто хочет открыть свой бизнес. Фото: Пресс-служба КГМК

В Агентство развития смогут прийти все, кто хочет открыть свой бизнес. Как отметил куратор этого направления Александр Поленков, неважно, есть ли у тебя стартовый капитал и опыт ведения дел, главное, чтобы была яркая идея и желание ее воплотить. В агентстве будут проходить разные мероприятия, например, академия АРМ или ярмарка франшиз, на которых северянам дадут важные знания и подскажут, как организовать бизнес с нуля, а также помогут с поиском источников финансирования. В 2021 году планируется привлечь около 100 миллионов рублей инвестиций.

Две ключевые задачи в сфере развития привлекательности города металлургов для гостей из других уголков полуострова и России - брендинг и развитие туристического кластера. Эксперты разработают сувенирную продукцию, которую будут производить местные мастера, уникальную карту для путешественников, продумают маршруты, а также проведут конкурс стартап-проектов по туризму и слет операторов. Учитывая пожелания горожан, внимание будет уделено в том числе и культуре коренных малочисленных народов.

Как отметила куратор социально-культурного направления АРМ Регина Потехина, в Мончегорске будут проводить больше мероприятий с привлечением жителей, а также развивать уже существующие. Яркий пример – фестиваль «Имандра Vikingfest», который хотят сделать двухдневным. Также агентство откроет работающую на постоянной основе арт-резиденцию.

Процесс отбора кандидатов в Агентство развития Мончегорска начался в апреле 2020 года, и сейчас команда нового центра модернизации города уже сформирована. Фото: Пресс-служба КГМК

Планов много, но самое главное - центр модернизации города готов расширяться.

- Хочу поблагодарить «Норникель» и КГМК за инициативу создания этого агентства. Мы ставим амбициозные, но реальные цели, которые помогут развиваться городу во всех направлениях. Мы понимаем, что делаем и как. Уверен в полном взаимодействии между всеми сторонами. Мончегорск - очень красивый город и заслуживает развития. Все у нас получится, - выразил свое мнение глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков.

Работа Агентства развития Мончегорска будет прозрачна, о новостях и проектах можно узнать на его сайте armonchegorsk.ru

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