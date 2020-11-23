На модернизацию первичного звена здравоохранения в Мурманской области выделили из федерального бюджета 668 миллионов рублей

ого бюджета мы получим 668 миллионов рублей на модернизацию первичного звена. Сейчас обсуждается проект регионального бюджета на 2021 год, на медицину заложено порядка 14 миллиардов рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области финансирование модернизации системы здравоохранения идет за счет разных источников. Некоторые суммы выделяются из областного и муниципальных бюджетов, на какие-то нужды деньги выделяют крупные налогоплательщики (как в случае со строительством нового корпуса областной больницы). Также руку помощи протягивает федеральный бюджет.

- В следующей году из федерального бюджета мы получим 668 миллионов рублей на модернизацию первичного звена. Сейчас обсуждаем проект регионального бюджета на 2021 год, на медицину заложено порядка 14 миллиардов рублей. Всех коллег прошу ответственно отнестись к прохождению закона, обеспечить взаимодействие с комитетами. Заложено финансирование для начала строительства новых корпусов онкологического центра, который сейчас находится, мягко говоря, в плохом состоянии, - сообщил глава региона Андрей Чибис.

Напомним: ранее стало известно, что Москва выделила 559 миллионов рублей на реновацию Больничного городка в Мурманске.

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