Мурманской областная Дума подняла вопрос об отмене банковской комиссии за коммунальные платежи

Для кого-то рублей 100 сверх нормы не так много, а вот для пенсионеров, например, это существенно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2021 года жители Мурманской области, как и все россияне, когда стали платить за коммунальные услуги, выяснили, что надо оплачивать еще и банковскую услугу, если принес квитанции в банк. Произошло это из-за изменений в законодательстве.

Для кого-то рублей 100 сверх нормы не так много, а вот для пенсионеров, например, это существенно. К слову, комиссия составляет от 30 до 700 рублей! Конечно, есть способы оплатить хотя бы часть услуг без банковской комиссии, но все-таки основной проблемы это не решает. Поэтому острый социальный вопрос подняли на первом в этом году заседании Мурманской областной Думы.

Госдума готовится к рассмотрению проекта федерального закона № 905546-7 «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги». Если его примут, то россияне забудут о «мзде банкам». Региональный парламент это полностью поддерживает.

- Нашим обращением мы просим коллег из центра ускорить принятие данного законопроекта, - отметила на заседании председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова.

Обращение из Заполярья уйдет не только в Госдуму, но и Парламентскую ассоциацию Северо-Запада.

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