Как и где заплатить за ЖКХ без комиссии в Мурманской области

С января 2021 года банки берут комиссию за оплату услуг ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января 2021 года северян ждал неприятный сюрприз – при оплате квитанций ЖКХ банки теперь берут комиссию. В сентябре 2020 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 05.09.2019 № 1164, запрещающее включать органу регулирования в затраты поставщиков коммунальных услуг комиссии за прием платежей (за исключением тарифов на газ).

Сказка про тарифы и комиссии

А теперь простыми словами. Тариф – это расходы коммунальной организации (на ремонт, зарплату, налоги, и т.д.) и та небольшая прибыль, которую он должен получить за свою деятельность. Специалисты все суммируют, вычитают и получают экономически обоснованный тариф – сколько денег они должны взять с населения, чтобы покрыть все свои затраты и немного заработать. А комитет по тарифному регулированию срезает часть расходов и устанавливает льготный тариф для населения. Мол, такую большую сумму население платить не может, мы вам разницу компенсируем из бюджета. И вот тут начинается сама сказка про комиссии.

В расходы организаций в тариф раньше всегда включалась комиссия банка за платежи населения. То есть мы, потребители, как бы не платили эту комиссию, но фактически она была спрятана в суммах наших квитанций, и банк ее забирал при проведении платежа. Коммунальный платеж шел уже за вычетом комиссии.

Теперь по новому постановлению получается, что комиссию в квитанцию включать нельзя, и банки стали ее брать отдельно. Но вернемся ко абзацу выше – тариф-то тогда тоже должен стать меньше, как раз на сумму этой комиссии. Но, увы. Новогоднего подарка не получилось. Комитет по тарифному регулированию считает, что раз тарифы для населения изначально льготные (их установили меньше, чем нужно ресурсникам), то и пересматривать тут ничего не надо.

- Исключение из тарифов комиссии за прием коммунальных платежей банками и иными организациями не повлияет на размер тарифов для населения, - поясняют в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

Получается, что с января 2020 года у населения произошло фактическое, но не юридическое увеличение расходов на ЖКХ. Второе нас ждет традиционно с 1 июля, когда тарифы будут повышать официально (инфляция, увеличение расходов и т.д.).

Цена вопроса

С комиссией услуги можно оплатить в почтовых отделениях и банках. В офисах Сбербанка она составит от 1 до 3% (в банкомате - 1,2%, в приложении – 1%). В офисе банка ВТБ – 1,5%, онлайн - 0,6%. Почта России за теплоснабжение возьмет 1,2%, электроэнергию - 20 рублей, водоснабжение - от 20 до 35 рублей, ТКО - 20 рублей.

Для примера, ваш покорный слуга заплатил за трехкомнатную квартиру почти 100 рублей всех комиссий.

Кто заботится о своих потребителях

Но есть организации, которые взяли комиссионные расходы «на себя» и договариваются с банками и платежными системами.

- В настоящее время все квитанции за отопление и горячее водоснабжение «ТГК-1», а это Кировск и Апатиты, можно оплатить без комиссии в банковских учреждениях. Об изменениях компания сообщит дополнительно. Также «ТГК-1» реализованы сервисы, позволяющие онлайн оплачивать квитанции без комиссии в любое время: в личном кабинете клиента и без регистрации на сайте компании. Расходы на комиссию ТКГ-1 взяли на себя, - пояснили «КП» в пресс-службе ТГК-1.

Без комиссии можно оплатить электричество и вывоз мусора на сайте и в мобильном приложении «Атомэнергосбыт». В системе ГИС ЖКХ и на «Почтабанке» - все услуги.

Одна проблема – придется потратить время на самостоятельное введение реквизитов или очередь в банке. И никаких больше автоплатежей, если хочется сэкономить на комиссии. Извечный вопрос цены и ценности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителю Кандалакши удалось отсудить у управляющей компании больше 200 тысяч рублей. Северянин пошел в суд после того, как его квартиру залило горячей водой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru