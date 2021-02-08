В Мурманске 9% семей сделали ремонт во время самоизоляции

В 2020 году почти каждая двенадцатая семья сделала ремонт. Фото: Андрей АБРАМОВ

Компания «Сбербанк страхование» провела исследование затрат средней российской семьи на ремонт в 2020 году, и выяснила, что карантин и самоизоляция стали хорошим поводом для обновления личного пространства. В 2020 году почти каждая двенадцатая семья сделала ремонт.

- 8% семей, проживающих в больших и средних городах, сделали крупный ремонт. 84,4% россиян занимались обновлением старых квартир, 7,8% ремонтировали новые квартиры, 3,5% вынуждены были делать ремонт по чрезвычайным причинам, таким как прорыв коммуникаций в доме, - сообщили в пресс-службе компании.

На первом месте по числу тех, кто обновил квартиры, оказались, Москва и Санкт-Петербург: там 11% семей сделали ремонт, в вот Мурманск оказался наравне с такими городами, как Ярославль, Иваново, Череповец, Тула и Набережные Челны - 9% от всех семей. Но самое главное, что любая цифра здесь больше, чем средний уровень в 2019 году.

Затраты на стройматериалы и работы в 2020 году составили в среднем 265 тысяч рублей, при этом россияне традиционно предпочитают копить на ремонт, а не пользоваться заемными средствами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru