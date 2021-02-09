Андрей Чибис: "Нужно жестче контролировать очистку кровель"

В Мурманске борются с наледью на кровлях домов.
Фото: Василий Вахрин
Вторую неделю подряд Заполярье засыпает снегом, в Мурманске, например, выпало уже больше двух февральских норм осадков.
На оперативном совещании 8 февраля губернатор Андрей Чибис сообщил, что все службы должны работать в усиленном режиме. А 9 февраля он поехал лично смотреть, выполняется ли его поручение: в последние дни северяне буквально заваливают соцсети жалобами на сосульки и снег, упоминая в записях Андрея Владимировича.
С проверкой глава региона побывал на улице Книповича.
- Специально заехал во дворы, на которые жалуются чаще всего. Работа идет, но нужно больше людей, - отметил губернатор.
Также северянам страшно ходить по улицам, ведь иногда сосульки вырастают до метра длиной, а управляющие компании их словно не видят.
- Нужно жестче контролировать очистку кровель, - пришел к выводу Андрей Чибис и обратился к ответственным за уборку: - Если не хватает людей, то задействуйте квалифицированных специалистов для работы на высоте.
Губернатор сообщил, что проблемные дома берут на контроль и он каждый день ждет отчета о выполненной работе.
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