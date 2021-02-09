Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Управляющие компании "Спутник" и "УК "Заполярный город"" из Мурманска не чистили наледь на крышах

Нарушителями занялась прокуратура
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Также директорам УК внесены представления об устранении нарушений.

Также директорам УК внесены представления об устранении нарушений.

Фото: Василий Вахрин

Погода сейчас такая, что коммунальным службам расслабляться нельзя: снег сам себя не уберет. Причем последствия снегопадов есть и под ногами, и над головой: на крышах образовались внушительные шапки из снега, а с кровли свисают сосульки.

Управляющие компании регулярно проверяет прокуратура, чтобы они знали, что их халатность заметят. После одной из проверок в Октябрьском округе выяснилось, что две УК работают плохо. Как уточнили «КП» в прокуратуре, речь идет об ООО «Спутник» и ООО «УК «Заполярный город». Из-за них на кровле вверенных компаниям домов скопились снег и наледь.

- По выявленным нарушениям действующего жилищного законодательства прокуратурой округа возбуждены четыре административных производства по ст. 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которые направлены в административную комиссию Управления Октябрьского административного округа города Мурманска для рассмотрения по существу, - уточнили в надзорном ведомстве.

Также директорам УК внесены представления об устранении нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В заброшенном здании в Сафоново-1 нашли тело подростка. О трупе сообщили друзья погибшего (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru