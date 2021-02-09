Управляющие компании "Спутник" и "УК "Заполярный город"" из Мурманска не чистили наледь на крышах

Также директорам УК внесены представления об устранении нарушений. Фото: Василий Вахрин

Погода сейчас такая, что коммунальным службам расслабляться нельзя: снег сам себя не уберет. Причем последствия снегопадов есть и под ногами, и над головой: на крышах образовались внушительные шапки из снега, а с кровли свисают сосульки.

Управляющие компании регулярно проверяет прокуратура, чтобы они знали, что их халатность заметят. После одной из проверок в Октябрьском округе выяснилось, что две УК работают плохо. Как уточнили «КП» в прокуратуре, речь идет об ООО «Спутник» и ООО «УК «Заполярный город». Из-за них на кровле вверенных компаниям домов скопились снег и наледь.

- По выявленным нарушениям действующего жилищного законодательства прокуратурой округа возбуждены четыре административных производства по ст. 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях», которые направлены в административную комиссию Управления Октябрьского административного округа города Мурманска для рассмотрения по существу, - уточнили в надзорном ведомстве.

Также директорам УК внесены представления об устранении нарушений.

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