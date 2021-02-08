Мело, мело по всей кольской земле, и продолжает мести. С начала февраля на полуостров обрушились снежные заряды, и сформировавшийся над Баренцевым морем вихрь несет нам новые облака с сюрпризом. Если для детей такая погода – радость, то для водителей – мука, а для коммунальных служб – головная боль.Все ресурсы, и человеческие, и материальные, сейчас брошены на борьбу с последствиями не прекращающихся снегопадов. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, на прошлой неделе в среднем за сутки на уборку улицы в муниципалитетатх выходило по 168 единиц техники: по 70 на патрульной основе и 98 на плановой. Уже использовано 1500 кубометров противогололедной смеси, причем если на юг области ее стали посыпать меньше из-за погоды, то вот на севере ее, наоборот, понадобилось больше.Дороги в таких погодных условиях могут стать снежным пленом. Путь на Териберку закрыли уже во второй раз, чтобы не пришлось проводить спасательную операцию и вытаскивать смельчаков из сугробов.- 7 февраля дорогу Кола – Серебрянская ГЭС с 32 километра до Туманного закрыли на пять часов, на ней работали 5 единиц техники. С 7 утра 8 февраля она тоже закрыта, - уточнил Артем Гришин.«Колу» еще ни разу не закрывали, только два раза ограничили по ней движение большегрузов, которые начинают шлифовать подъемы.- На федеральной трасс работает 45 видеопостов для контроля за состоянием дороги и 23 метеостанции. В среднем на очистке «Колы» от снега работает 42 единицы техники в день. На прошлой неделе из-за погодных условия произошли две аварии, в которых пострадали два человека. Мы получили 30 жалоб, в основном от водителей большегрузов, на которые оперативно реагировали, - сообщил директор Упрдор «Кола» в Мурманской области Андрей Аляпкин.В Мурманске сугробы становятся все выше, хотя с ними активно борются. Как пишет паблик «Погода в Мурманске», за 7 дней в областном центре уже выпало 44 мм осадков или более чем две февральские нормы.- У нас есть все шансы стать самым снежным февралем с 1966 года, месячный максимум февраля - 58 мм. Абсолютный максимум зимних месяцев в виде 113 мм в декабре 2016 года нам вряд ли покорится, для этого так сыпать должно реально весь месяц, - говорится в паблике.Из Мурманска уже вывезли 6500 кубометров снега, по 115 единиц техники работает днем и 90 ночью, 251 человек расчищает белую кашу вручную.- Мы продолжаем работать в усиленном режиме и будем это делать еще пять суток с учетом прогноза. Сегодня я выезжаю на несколько участков посмотреть, что происходит там в реальном времени. 9 февраля в 14.00 провожу видео-конференц-связь со всеми управляющими компаниями города по организации уборки снега с кровель во дворах. Пригласим на встречу представителей Минэнерго, Госжилинспекции и прокуратуры, - уточнил глава администрации Мурманска Евгений Никора.Прямо во время оперативного заседания в правительстве губернатор Андрей Чибис зачитал ряд жалоб от северян на не убранные территории. Так, жители Больничного городка в Мурманске пожаловались, что дорога к школе №28 заметена и дети должны брести по колено в снегу. Также жалобы прилетели из Печенгского района и Оленегорска. Главы муниципалитетов отрапортовали, что все дороги чистятся и коммунальные службы не гоняют лодыря, но Андрей Чибис все-таки попросил их посмотреть на те участки, которые вызывают у жителей нарекание.Также глава региона обратился не только к чиновникам, но и к водителям.- Понятно, что снег идет не прекращаясь. Важно в максимально короткие сроки делать все возможное, чтобы не только дороги и тротуары, но и дворы были почищены, чтобы люди могли нормально добираться от домов до работы, детсадов и других необходимых мест с минимальными проблемами, – подчеркнул Андрей Чибис. – Также еще раз обращаюсь ко всем водителям. Постарайтесь, пожалуйста, не использовать личный транспорт в этих погодных условиях. Ну а если по-другому невозможно – будьте предельно аккуратны. Потому что еще раз повторюсь, происходящие дорожно-транспортные происшествия, когда коллеги детально разбирают их, в большинстве случаев связаны с неучетом погодных обстоятельств, скоростного режима, выездом на встречную полосу – все это приводит часто к трагическим последствиям. Я еще раз прошу всех быть предельно аккуратными, - призвал к благоразумию Андрей Чибис.Кстати, сильные снегопады сыграют на руку в процессе наладки работы автоматизированной системы , через которую следят за работой дорожной техники и рабочих: благодаря непогоды выявят слабые места.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске хозяин оставил в машине собаку, несмотря на мороз: мнение эксперта. Животное внутри промерзшего салона автомобиля заметили прохожие (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru