В Мурманской области свидание в честь Дня всех влюбленных обойдется в 2144 рубля

В среднем по России такое свидание обойдется в 1671 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тинькофф Журнал в преддверии Дня всех влюбленных посчитал, во сколько обойдется бюджетное свидание с возлюбленными. Итак, 14 февраля, по мнению экспертов, можно отметить скромно и со вкусом следующим образом: пригласить вторую половинку на ужин в кафе, по завершению заказать два кофе, отвезти зазнобу в кино, прихватить с собой литр пива и отправить или отправиться на такси домой.

- Все цены на эти составляющие свидания можно найти в открытой базе Росстата. Расстояние на такси до дома посчитали в 4 километра, оказывается, это среднее расстояние поездки для среднестатистического россиянина, - уточнили исследователи.

В среднем по России такое свидание обойдется в 1671 рублей. История получилась прямо как с доступностью бензина: дороже всего свидание обойдется в Ямало-Ненецком автономном округе - 2582 рубля, на втором месте Москва - 2539 рублей. Дешевле всего свидание стоит в Ингушетии и Чечне - 1025 рублей. Правда, без учета расходов на пиво.

Автор: Тинькоф Журнал. Самый доступный для романтики регион — Омская область. Здесь бюджетное свидание обойдется в 1074 Р

В Мурманской области романтический вечер обойдется даже дороже, чем в Санкт-Петербурге – 2144 рубля, против северной столицы в 1764 рубля, что примерно в одном ценовом диапазоне с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Крымом.

Если сравнивать со странами, то самое дорогое свидание такого плана окажется в Цюрихе – почти 15000 рублей, потом идет призовая четверка: Осло, Копенгаген, Хельсинки, Токио – в среднем 11000 рублей. Дешевле всего отвезти зазнобу и сводить на свидание в Каире за 3112 рубля.

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