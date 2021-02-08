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Общество

Мурманская область вошла в число регионов с самым доступным бензином в России

Эксперты считали, сколько литров топлива можно купить на среднемесячную зарплату
Вера СЛОНСКАЯ
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Интересно, что средняя зарплата по региону получается 58 тысяч рублей.

Интересно, что средняя зарплата по региону получается 58 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Агентство "РИА Рейтинг" провело исследование, чтобы выяснить, сколько литров бензина могут купить жители региона на свою среднемесячную зарплату. Конечно, погрешность здесь велика: и средний заработок – понятие относительное, и цена бензина взята на середину января 2021 года, но в целом «средняя температура по больнице» дает интересную почву для размышлений.

Итак, житель Мурманска со стоимостью бензина марки АИ-92 46,04 рублей за литр (за год подорожал на 4,3%) может купить на свою среднюю зарплату 1276 литров. Интересно, что средняя зарплата по региону получается 58 тысяч рублей.

- Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 40,04 рубля за литр АИ-92 в Челябинской области до 60 рублей на Чукотке. При этом во многих местах, несмотря на дороговизну, он вполне доступен, сообщают в агентстве.

Мы решили сравнить эти данные с самыми распространенными регионами, куда чаще всего переезжают мурманчане.

На первом месте оказалась Белгородская область, там бензин стоит 44,20 рубля, и купить можно всего 725 литров (средняя зарплата 32 045 рубля, место в рейтинге 47); на 55 месте Калининград, там за 46,14 рублей можно купить всего 679 литров. Следующим идет Севастополь на 57 месте – стоимость бензина 44,83 рубля, покупаем 679 литров. Замыкает наш рейтинг Псковская область с 73 местом в рейтинге. Там цена за литр составляет 43,31 рубль, отовариться можно на 622 литра. Во всех областях бензин за год подорожал на 3,7%, кроме Псковской области, там индекс составил 3,1%.

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