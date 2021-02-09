Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 22 тысячи человек

Коронавирус в Мурманске подхватили 22030 человек. Фото: правительство МО

Спустя три недели Мурманск достиг очередной печальной планки по коронавирусу. Согласно последним данным оперативного штаба при правительстве региона, в городе зафиксировано более 22 тысяч заболевших COVID-19. А именно - 22030 (+57 добавилось за сутки). Напомним: предыдущую тысячу областной центр набрал 27 января. К счастью, заболеваемость пошла на спад, поэтому новые антирекорды на горизонте маячат нечасто.

Всего в Мурманской области с начала пандемии заразились 44513 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 4138), Кандалакшском районе (+12, всего 3018), Печенгском районе (+6, всего 2412), Мончегорске (+11, всего 2886), Кольском районе (+11, всего 1638), Оленегорске (+15, всего 2220), Апатитах (+5, всего 1336), Ковдорском районе (+4, всего 727), Терском районе (+7, всего 311).

Выздоровели 42132 пациента с ковидом, а умерли - 858 человек.

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