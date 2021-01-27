Ситуация с коронавирусом в Мурманске: число заболевших превысило 21 тысячу человек

Мурманск 27 января взял новую планку - более 21 тысячи зараженных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области началась массовая вакцинация от коронавируса. Хочется верить, что когда-нибудь в официальной статистике появится информация, что в регионе наконец-то никто не заразился коронавирусом и число новых зараженных - ноль.

Но пока численность инфицированных только растет. Мурманск 27 января взял новую планку - более 21 тысячи зараженных. Если быть точным, то по информации оперативного штаба при правительстве региона, уже 21022 жителя областного центра и гостей города-героя узнали о положительном тесте на COVID-19 с марта 2020 года. Напомним, нулевой пациент в Заполярье был выявлен именно в Мурманске: им стал 19-летний житель Ирландии Александр Гасс, приехавший в регион на шахматный турнир.

Всего в Мурманской области коронавирусом заболели уже 42456 человек, 801 умер.

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