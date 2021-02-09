Организатор несанкционированных митингов 23 и 31 января в Мурманске получил административный арест

Молодого человека признали виновным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 и 31 января в Мурманске состоялись несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального . Первое мероприятие прошло без нарушений, во время второго школьник-вандал изрисовал здание культурного наследия, а полиция задержала двух человек, в том числе фотографа «Мурманского вестника».

После проведения митингов в отношении нескольких участников прошли судебные процессы, по итогам которых кто-то получил штраф, кто-то административный арест. Также Октябрьский районный суд рассмотрел материал в отношении жителя Мурманска по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации - за организацию и проведение митинга 31 января. Молодой человек организовал также и митинг 23 числа, за что получил административный арест на четверо суток.

- Он вину в совершении инкриминируемого правонарушения не признал, суду пояснил, что Конституцией Российской Федерации гражданам разрешено собираться мирно, без оружия, а 31 января 2021 года митинг и шествие были мирными, поэтому вины в его действиях нет, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Но все-таки молодого человека признали виновным. Ему вынесено постановление об административном аресте на 6 суток. В срок отбытия наказания зачтен срок административного задержания.

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