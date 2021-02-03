14 жителей Мурманска получили наказание за участие в несанкционированном митинге

Три человека получили наказание в виде административного ареста сроками на 3, 4 и 7 суток, и 8 человек - в виде административных штрафов на суммы от 10 до 25 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

23 и 31 января в Мурманске прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

По официальным данным от УМВД России по Мурманской области, участие в последней акции приняли 65 человек. Некоторые горожане за активность на несанкционированном мероприятии и его организацию предстали перед судом.

Так, сначала Октябрьский суд рассмотрел 11 материалов по ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (организация и проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Впоследствии по четырем материалам действия переквалифицированы на ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (участие в публичном мероприятии, проведение которого не было согласовано с органом исполнительной власти).

Три человека получили наказание в виде административного ареста сроками на 3, 4 и 7 суток, и 8 человек - в виде административных штрафов на суммы от 10 до 25 тысяч рублей.

Позже в Октябрьском суде рассмотрели еще три дела по ч. 2 ст. 20.2.

- Один из обвиняемых гражданин в судебном заседании вину по организации митинга не признал. Сославшись на статью 51 Конституции РФ, отказался от дачи пояснений, однако не оспаривал того факта, что на просмотренной видеозаписи изображен он, хотя указал, что он просто машет группе движущихся лиц руками. Другой привлекаемый гражданин вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал частично. Он понимал, что мероприятие является несогласованным, присоединился к участвующим в митинге и шествии гражданам, однако не являлся организатором, поскольку в руках плакатов не держал, никаких руководящих действий не совершал, выкрикивал лозунги вместе со всеми, иногда сам выкрикивал лозунг и участники мероприятия их поддерживали. Третий из привлекаемых граждан вину в совершении инкриминируемого правонарушения не признал, пояснил, что просто пришел 31 января 2021 года на площадь, так как заинтересовался происходящим, не считал, что делает что-то антиобщественное. На площади были сотрудники полиции, которые что-то говорили в мегафон. Никаких действий по проведению и организации митинга и шествия не предпринимал, в руках ничего нес и не держал, - сообщили в пресс-службе суда.

Мурманчанам назначили административный арест на срок от 4 до 8 суток. Двум привлеченным в срок отбытия наказания зачтен срок административного задержания.

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