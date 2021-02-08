Из-за плохой погоды 9 февраля закрыли дорогу на Печенгу

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мурманская область все еще находится во власти снежной стихии, которая не дает спокойно жить автовладельцам. Из-за обильных снегопадов 8 февраля была уже во второй раз закрыта дорога на Териберку, а затем и на Печенгу.

- С 11.30 по погодным условиям перекрыто движение для всех транспортных средств на участке федеральной автодороги Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 километр. Путь будет открыт после улучшения погоды. Будьте внимательны и осторожны!, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели рекомендуют местным жителям и туристам по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто, а если вы все таки находитесь в пути, то остановиться и переждать непогоду в ближайшем населенном пункте или придорожных кафе. Также обязательно соблюдать ПДД и не мешать снегоуборочной технике. Последней, к слову, сейчас приходится работать во всю мощь.

О состоянии дорог Мурманской области можно уточнить в диспетчерской службе Мурманскавтодора по телефонам: 8(8152) 214-070 или 8(8152) 250-808 (зимой круглосуточно).

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