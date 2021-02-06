В Мурманске столкнулись маршрутка и снегоуборочная техника

Маршрутка и спецтехника столкнулись на одном из самых оживленных перекрестков Мурманска. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

В Мурманской области на борьбу с последствиями снегопадов брошено больше снегоуборочной техники, чем обычно. А все потому, что во многих муниципалитетах уже выпало больше месячной нормы осадков.

Дороги бы чистились быстрее, если бы снегоуборочной технике не мешали машины, в том числе и припаркованные, даже люди. Напомним, у торгового центра в Первомайском округе неадекватный мужчина мешал трактору убрать парковку.

А еще одна снегоуборочная машина временно была выведена из строя из-за ДТП. Утром 6 февраля на пересечении проспектов Кольский, Ленина и Шмидта столкнулись маршрутный автобус №106 и спецтехника. К счастью, в аварии пострадали только транспортные средства, а не люди.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и не мешать спецтехнике, которая работает на благо всех жителей города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В районе Пушного в ДТП с фурой и Renault Logan пострадали два человека. В Мурманской области большегруз вылетел на полосу для встречного движения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru