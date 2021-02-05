В районе Пушного в ДТП с фурой и Renault Logan пострадали два человека

Столкновение произошло на 1334 километре федеральной дороги "Кола" в районе Пушного. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Мурманской области

Днем 4 февраля в Кольском районе Мурманской области произошла серьезная авария с участием грузовика и легкового автомобиля. Столкновение произошло на 1334 километре федеральной дороги "Кола" в районе Пушного.

- В 15.30 водитель автомобиля DAF с полуприцепом, двигаясь со стороны Мурманска в направлении Санкт-Петербурга, потерял контроль над управлением и допустил выезд на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем с Logan, двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП два пассажира автомобиля Renault получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД России по Мурманской области Ирина Петровская.

После столкновения фура полностью перекрыла собой дорогу, из-за чего образовался серьезный затор.

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