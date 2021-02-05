В Мурманске задержали неадекватного мужчину, который мешал трактору убирать снег

Мужчина не хотел давать трактору убирать снег. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманске за предыдущие три дня уже выпала трехмесячная норма снега, и при этом снегопад не прекращается.

Коммунальные службы работают в поле лица, чтобы пешеходы не плыли в снежном море, а машины не увязли в плену. Но спецтехнике порой надо преодолевать испытания в виде припаркованных машин и даже... людей.

Так, рано утром в одном из торговых центров Первомайского округа сработала кнопка "Тревога". На место сразу выехал наряд группы задержания Росгвардии.

- Как оказалось, кнопку нажал работник, который до открытия ТЦ на тракторе убирал снег с прилегающей к магазину территории. Мужчина увидел на дороге гражданина, который мешал рабочему процессу. В ответ на просьбу покинуть место уборки снега прохожий начал кричать, выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя неадекватно, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Росгвардейцы задержали мужчину и во время разговора заметили, что он не в себе. Поэтому правоохранители вызвали для него скорую помощь и передали медработникам. Но это не помогло дебоширу избежать наказания: на него составили протокол о мелком хулиганстве.

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