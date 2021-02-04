В Мурманске за три дня выпала месячная норма снега

Северян просят быть бдительными и осторожными на дороге. Фото: Юрий Сердечкин

В последние дни Мурманск укутало уютное одеяло из снега, и город превратился в чудесную зимнюю сказку. Правда, для коммунальщиков эта сказка всегда драматична, как и для автовладельцев, которым приходится в поте лица откапывать свои "ласточки-подснежники".

Февраль только начался, а в заполярной столице уже выпала месячная норма осадков - 20,6 миллиметров снега из 21. Синоптики отмечают, что снегопады сохранятся как минимум до конца текущей недели. С такими темпами к концу зимы Мурманск станет одним большим снеговиком.

- Такая погода - вызов для организаций, обслуживающих дороги Заполярья. А значит, днем и ночью в эти дни работают снегоуборочные машины. В Мурманске трудятся 120 единиц техники, а еще 257 работников убирают снег вручную! Всего за сутки вывезено 5 тысяч кубометров снега. В это же время 50 единиц техники расчищают региональные трассы, - прокомментировал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Северян просят быть бдительными и осторожными на дороге, и с пониманием относится к работе уборочной техники, не создавать препятствий для ее работы.

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