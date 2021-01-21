В Ревде памятник-самолет может стать объектом культурного наследия России

Самолет был установлен на стеллу 7 июля 1989 года. Фото: vk.com/museumrevda51

Сотрудники краеведческого музея Ревды давно обеспокоены состоянием известного в поселке памятника - британского самолета «Хаукер-Харрикейн». Чтобы мемориал боевому братству народов в годы Второй Мировой войны был под защитой государства и не утратил свой облик, ему собираются присвоить особый культурный статус.

- «Харрикейн» давно стал визитной карточкой Ревды. Но, к сожалению, плохо мы его бережем. Чтобы исключить в будущем такие ситуации, как срыв ремонта в прошедшем году, была инициирована работа по присвоению нашему самолету официального статуса объекта культурного и исторического наследия России. Процесс это небыстрый, но я надеюсь, что завершится он успехом, и памятник в центре Ревды обретет совершенно иной статус, - сообщила директор музея Татьяна Фомина.

Самолет был установлен на стелу 7 июля 1989 года. Известно, что истребитель английский. Это один из первых самолетов, принявший на себя всю тяжесть войны с фашизмом на Западе, с 1939 года он активно участвовал в боевых действиях. На такой железной птице, как стала памятником в Ревде, летал Василий Мухин - старший лейтенант, командир звена 2 ГКАП имени Сафонова ВВС Северного Флота.

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